UN ROSETO ALL'OMBRA DEL DUOMO PER LE DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA

“Amati, viviti e non permettere a nessuno di spegnerti”. E’ il titolo dell’iniziativa che si svolgerà Domani, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La sezione teramana della Fidapa inaugurerà un rosaio realizzato in memoria di tutte le donne vittime di atti di violenza. La suggestiva iniziativa si svolgerò in Largo Chiara Lubich, angolo Duomo (via San Berardo) e vedrà anche la benedizione del roseto.