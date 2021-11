VIDEO / IMPIANTI AI PRATI ANCORA SENZA LUCE E MANUTENZIONE, SI PENSA A SALVARE IL NATALE CON I MERCATINI

Dopo la ratifica dell'accordo sottoscritto fra l'Asbuc di Pietracamela e la Gst che prevede la concessione in via temporanea delle terre gravate di uso civico sulle quali insistono gli impianti di risalita e la cabinovia per un periodo di un anno, gli operatori turistici vannno avanti e, insieme al comune stanno organizzando il Natale a Pietracamela e ai Prati di Tivo. In preparazione anche i mercatini di Natale.

GUARDA L'INTERVISTA AD ERMINIO DI LODOVICO SU R115