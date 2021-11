REGIONE/ IL NUOVO PIANO SOCIALE AMMONTA A 350 MILIONI DI EURO IN TRE ANNI

E' pronto per approdare prima in giunta e poi all'Emiciclo il nuovo Piano Sociale regionale che, come annunciato stamane a Teramo dall'assessore Pietro Quaresimale, ammonterà a ben 350 milioni di euro in tre anni. "Si tratta di un risultato significativo cui abbiamo lavorato alacremente sentendo i territori e dialogando compiutamente con gli ambiti di zona. La spesa per il sociale, con questo Piano, viene di fatto triplicata: la spesa procapite per il sociale passa infatti dai 60 euro di oggi a ben 86 euro, Significa poter dare più risposte ad un settore per il quale,lo sappiamo bene, i soldi non bastano mai".