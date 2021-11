COVID/ POTENZIATO CON DOPPIO TURNO SETTIMANALE I DRIVE IN SULLA COSTA, OGGI SONO 64 I POSITIVI IN PROVINCIA DI TERAMO

"Vaccinati o non vaccinati, dobbiamo tutti controllarci attraverso i tamponi. Tanti sono asintomatici, dobbiamo monitorarci tutti". L'appello accorato è del direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, che annuncia di aver disposto il potenziamento, con doppio turno settimanale, dei drive in costieri per alleggerire il carico su Casalena e sopratutto, dice, "dare la possibilità di sottoporsi a tampone al maggior numero di persone" visto i dati che continuano a crescere in termini di contagi. "Oggi sono 64 i positivi in provincia di Teramo", fa sapere Di Giosia evidenziando come si mantenga la massima allerta in Circonvallazione Ragusa.