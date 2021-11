VIDEO-FOTO / VIOLENZA CONTRO LE DONNE: I SINDACATI "OCCUPANO" LA GLM, L'AD CASALE REGALA ROSSETTI AL 40% DELLE DONNE ASSUNTE ED...UNA PANCHINA ROSSA

Occupata simbolicamente una fabbrica dai sindacati per porre l’accento sul tema della violenza sulle donne. Occupata stamattina, quindi, la Glm Group che produce supporti per marmitte con sede a Castelnuovo, che è una delle più grandi industrie della provincia, la quale occupa 350 dipendenti di cui il 40% è composto da donne che vivono in provincia di Teramo.

Sistemata una Panchina rossa vicino alle macchinette del caffè acquistata dall’azienda che è stata molto sensibile

Mauro Casale è l’amministratore delegato , lo stesso ha rimarcato che loro non hanno mai fatto distinzione tra uomo e donna al momento dell’assunzione.

Regalati i rossetti a tutte le donne presenti da parte di un’altra azienda del gruppo: l’Abse-èl che ha sede a Cologna.

