SBRACCIA OTTIENE PIU' GIORNI DI APERTURA PER GLI UFFICI POSTALI DI MIANO, POGGIO SAN VITTORINO E PIANCARANI

Era il mese di gennaio di quest'anno quando il conigliere Mimmo Sbraccia chiese più giornate di apertura per gli uffici postali di Miano e Valle San Giovanni. Non è riuscito nell'intento di Valle San Giovanni per lo scarso traffico di utenza ma, poco fa, il responsabile delle Poste provinciale, gli ha comunicato che dal primo dicembre ci saranno più giornate di apertura per Miano, Piancarani di Campli ed anche per Poggio San Vittorino. Il problema fu il covid. I cittadini chiedevano di riportarli almeno a due giorni settimanali, fino ad oggi rimanevano aperti solo un giorno alla settimana. Tanti i disagi per gli anziani ma ora grazie al consigliere Sbraccia tutto è finito per il meglio. Peccato solo per Valle San Giovanni.

