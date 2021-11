BAINAIT / E' GIANGUIDO D'ALBERTO L'OSPITE DI QUESTA SERA: «STIAMO PROGRAMMANDO IL FUTURO DI TERAMO»

Il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, sarà ospite questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, D’Alberto parlerà della “sua” Teramo, dei progetti in cantiere, delle prospettive, anche rispondendo ai cittadini che lamentano forse qualche aspettativa disattesa, spiegando quale sia stato in realtà il lavoro anche sotterraneo messo in campo. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116