VIOLENZA CONTRO LE DONNE, LO SCIENTIFICO DELFICO IN PRIMA LINEA

Nel Liceo Scientifico Delfico, per celebrare la Giornata internazionale per eliminare la violenza sulle donne, le studentesse Beatrice Nori e Rebecca Rastelli, della 5 dell'indirizzo Coreutico, coordinate dalla Prof.ssa Anna Pompili, hanno ideato un incontro particolare, dal titolo “I volti della violenza”, incentrato sulla comunicazione fra varie espressioni artistiche.

Le relatrici dell'incontro, scelte dalle stesse ragazze, sono state: la Consigliera regionale di parità, Annarita Guarracino, che ha spiegato agli alunni, riuniti in assemblea, i compiti sul territorio di una consigliera di parità, a tutela delle donne vittime di violenza sui luoghi di lavoro; la ginecologa Cinzia Angelozzi, della ASL di Teramo, che ha parlato del Codice rosa e del percorso ginecologico per le vittime di violenza sessuale. Infine le conclusioni sono state affidate al Sostituto procuratore Laura Colica, che ha evidenziato le più recenti novità legislative per contrastare e, soprattutto, prevenire la violenza di genere.

Durante l'incontro le studentesse della classe quinta coreutico si sono esibite, con coreografie dei docenti di tecnica della danza contemporanea, Manuele Giovannelli e Alessandro Sebastiani, esprimendo con il proprio corpo la rappresentazione plastica della violenza. Gli intermezzi musicali sono stati eseguiti dalla cantante Lorenza Mastrilli.

Il Dirigente, Prof. Adriano Trentacarlini, nel ringraziare le ospiti, ha evidenziato la necessità che il 25 novembre non si limiti a una sola giornata, ma che gli studenti riflettano su queste tematiche durante tutto l'anno.