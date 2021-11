VENDUTO ALL'ASTA A TRE MILIONI L'HOTEL SPORTING, Il NUOVO PROPRIETARIO E' AGOSTINO BALLONE

Venduto l’hotel Sporting. L’asta giudiziaria sul complesso alberghiero si è chiusa con l’aggiudicazione a tre milioni di euro. La base d’asta era di 1.874.925 euro. Per ora sono coperti dalla privacy i riferimenti dell’acquirente, così come prevede la legge fino al saldo, per il quale lo stesso acquirente avrà a disposizione 120 giorni. Da indiscrezioni raccolte da certastampa, il nuovo proprietario sarebbe però la AB-A di Agostino Ballone, patron della Baltour e già proprietario di un residence a Giulianova, il Gambrijus. Quella dello Sporting è stata una storia giudiziaria travagliata, con continui ribassi d’asta. Nel 2018, infatti, il Tribunale lo mise in vendita con una base di 9 milioni, scesi a 7,2 nel marzo 2019, a 6,1 a giugno, a 5,5 ad ottobre, ma senza offerte. Nel gennaio del 2020, nuova gara a 4,4 milioni, poi a dicembre si scende a 3,7, fino ad arrivare all’1,8 attuali, lievitati con i rilanci fino a 3 milioni. L’hotel, che è un quattro stelle molto frequentato, ha bisogno di una generale opera di maquillage e di qualche lavoro di manutenzione, ma di certo i nuovi proprietari investiranno in questo senso, anche alla luce del rinnovato interesse in città per le strutture ricettive. Dopo la cessione dell’Abruzzi, infatti, ad un gruppo imprenditoriale, c’è anche il progetto di un nuovo Hotel nella zona di piano D’Accio, non lontano dal Centro Commerciale Gran Sasso.