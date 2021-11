IL GRIDO DELL’ANCE: "GIOVANI DISINTERESSATI AL SETTORE EDILE"

Arriva a conclusione la prima annualità del percorso triennale per il conseguimento della qualifica professionale di “Operatore Edile - Indirizzo realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione” rivolto a giovani in età di obbligo d’istruzione. Il corso, che vede la partecipazione di 13 ragazzi di età fino a 25 anni, è interamente finanziato dalla Regione Abruzzo ed è realizzato dall’organismo di formazione accreditato Eventitalia in collaborazione - tra l’altro - con l’ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Teramo.

Con l’avvio della seconda annualità del corso, sono in procinto di essere sottoscritti i contratti di apprendistato della durata di due anni in favore di tutti i partecipanti. Le assunzioni, che saranno effettuate presso le principali imprese edili del territorio provinciale aderenti all’ANCE, consentiranno agli allievi di assolvere all’obbligo scolastico, conseguire la qualifica professionale e, allo stesso tempo, di inserirsi nel mercato del lavoro, sperimentando e implementando le competenze direttamente sul campo.

“Considerando la forte necessità di contrastare l’abbandono scolastico in Italia e le difficoltà di inserimento lavorativo dei giovani nella nostra Provincia, si tratta di un risultato che ci rende fortemente orgogliosi” dichiara Floriana D’Ugo, Amministratrice di Eventitalia. “Vorrei ringraziare in particolare l’ANCE che, grazie alla rete di imprese associate, ha contributo in maniera imprescindibile all’assunzione dei ragazzi di questo corso ed ha già attivato con la nostra Agenzia formativa un’ulteriore convenzione per la nuova edizione del percorso triennale appena avviato e che prevede l’assunzione di altri 15 allievi” sottolinea la dr.ssa D’Ugo.

“È una grande occasione per tutto il territorio in genere perché coniuga il bisogno di istruzione e formazione professionale dei ragazzi con la necessità di reperire personale qualificato delle imprese del settore edile che, ora più che mai, offre grandi opportunità e necessita di un graduale ricambio generazionale. Oltre a questo, occorre ricordare che il nostro comparto garantisce livelli retributivi e di tutela dei lavoratori, sin dai primi contratti di inserimento, che difficilmente trova pari in altri settori” conclude Ezio Iervelli, Presidente dell’ANCE Teramo.

Queste le imprese edili che hanno sottoscritto la convenzione per l’assunzione degli allievi: Alba Restauri Srl, Blu Appalti Srl, Cingoli Nicola & Figlio Srl, Costruzioni Edili MAST Srl, Di Bonaventura Costruzioni Srl, Di Egidio Srl, Di Filippo Costruzioni Srl, Edil Fabbii Srl, Edilstrade Srl, ERA Srl, Falone Costruzioni E.R. Srl, Iervelli Costruzioni Srl, Ing. Marano & C. Srl, Mandolese Costruzioni Srl, Malvoni Bruno e Patella Srl.

Anche il percorso triennale appena avviato prevede la partecipazione di 15 allievi e, a partire dal secondo anno, l’assunzione presso le imprese edili del territorio associate all’ANCE con contratto di apprendistato della durata di due anni. Questo nuovo progetto è fortemente caratterizzato da attività didattiche specialistiche nel settore edile e da attività pratica e laboratoriale. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di Eventitalia in via Brigiotti, 14 a Teramo oppure all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o sul sito internet dell’organismo di formazione www.eventitalia.net.