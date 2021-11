VIDEO / ALLO SCIENTIFICO EINSTEIN NASCE L’INDIRIZZO DI ROBOTICA, E’ L’UNICO IN ABRUZZO

Il liceo scientifico Albert Einstein di Teramo dal prossimo anno avrà un nuovo indirizzo di studi: Robotica e Intelligenza Artificiale, unico in Abruzzo. Alle ore tradizionali di matematica se aggiungeranno due in più, una di matematica applicata, l'altra di lavoratorio con esperti provenienti dai Politecnici, per preparare gli studenti ad una delle discipline del futuro.

ASCOLTA LA DIRIGENTE CLARA MOSCHELLA