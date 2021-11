DOMANI ALLA CASA DEL POPOLO DISCUSSIONE SU “VACCINO, IMMUNITÀ, VIRUS E ALTRE PAURE”

IL VACCINO È PIÙ MOSTRUOSO DELLA MALATTIA?

“Crediamo davvero che la vaccinazione sia più mostruosa della malattia?” è questa la domanda che la giornalista statunitense Eula Biss si pone nel suo libro “Immunità. Vaccini, virus e altre paure” (2014). La paura dei vaccini – del loro contenuto e dei loro effetti a breve e a lungo termine – ha, infatti, da sempre accompagnato la storia, nonostante i milioni di vite umane che la loro scoperta ha salvato.

A partire dal saggio di Biss e dalla sua ricostruzione storica della cosiddetta “esitazione vaccinale” – che non sempre sfocia in posizioni apertamente antivacciniste – proveremo ad affrontare il discorso su un piano politico, confrontandoci su cosa significhi “prendersi cura” delle persone che ci circondano e sul “lusso” delle nazioni ricche “di accarezzare paure che il resto del mondo non può permettersi".

Interviene Ilenia Rossini - redazione di "Zapruder. Rivista storica della conflittualita' sociale"