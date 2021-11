“CHE FINE FARÀ PRATO SELVA”? I CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE

Alla cortese attenzione del Sindaco di Fano Adriano

Dottor Luigi Servi

e di tutto il Consiglio Comunale

Oggetto: Richiesta convocazione assemblea pubblica

I cittadini di Fano Adriano firmatari di questa lettera, chiedono al Sindaco Luigi Servi e a tutto il Consiglio Comunale di fare un’assemblea pubblica per illustrare e far sapere alla cittadinanza il programma che la nostra amministrazione ha per la riapertura della stazione sciistica e di tutto il comprensorio di Prato Selva.

La nostra amministrazione, aveva scritto nel programma della lista civica “Senso Civico” che: “la trasparenza, partecipazione e imparzialità saranno i principi che guideranno l’amministrazione”. Tutto ciò non è avvenuto, anzi questa amministrazione, si è distinta per la scarsa informazione e la mancanza di dialogo con i cittadini, non solo per Prato Selva, ma per tutte le problematiche portate avanti.

Le notizie che abbiamo, per Prato Selva, sono solo di fonte giornalistica o tramite social e si deduce che l’amministrazione, finora ha navigato a vista, senza conoscere il porto dove attraccare e spendendo soldi pubblici per ingiunzioni e ricorsi, senza senso.

Si chiede, di invitare all’assemblea per avere completezza di informazione, tutti i soggetti interessati alla gestione del comparto sciistico del Gran Sasso della Provincia di Teramo, gestito negli ultimi anni dalla società partecipata Gran Sasso Teramano. Dovrebbero partecipare, oltre alla nostra amministrazione i referenti della Provincia, della Camera di commercio di Teramo, insieme ai rappresentanti Regionali e al liquidatore Gabriele Di Natale e Marco Finori, che ha rilevato la società dopo il bando di vendita dei beni della società in liquidazione.

Sperando che la nostra richiesta venga accolta prima possibile, grazie e inviamo cordiali saluti.

In rappresentanza dei firmatari: Berardino Nisii