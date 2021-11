A PIETRACAMELA SI ACCENDE IL NATALE...DALL'8 DICEMBRE. ECCO TUTTE LE INIZIATIVE

Mercoledi 8 dicembre, diverse iniziative faranno da corollario alla accensione delle luminarie nel comune di Pietracamela, dando inizio alle festività natalizie. L’amministrazione comunale, con il fattivo supporto delle Pro Loco e delle ASBUC, ha organizzato un articolato programma di attività di animazione per bambini, di intrattenimento musicale, di valorizzazione dell’artigianato locale, di momenti rievocativi delle tradizioni natalizie.

Mercatino dell’artigianato locale, laboratori creativi per bambini dal titolo “costruisci la tua palla di Natale” , le dolci melodie Christmas in Swing con il trio “Le sorelle rossetto”, i racconti di Babbo Natale a cura di Francesco Barnabei, le magiche atmosfere delle zampogne nel borgo tra 17 micro presepi disseminati in punti suggestivi del centro storico di Pietracamela, la casa di Babbo Natale ad Intermesoli, degustazione di tipicità locali sono le attrazioni che la comunità di Pietracamela vuole regalare agli ospiti che decideranno di visitare il borgo teramano il pomeriggio dell’8 dicembre.

“L’accensione delle luminarie nei borghi di Pietracamela, di Intermesoli e nella località di Prati di Tivo ha il significato simbolico di ridonare luce e speranza di ripartenza ad uno dei territori simbolo dell’Abruzzo – sostiene Antonio Villani, Sindaco di Pietracamela. Gli eventi in programma l’8 dicembre rappresentano l’avvio di un programma di attività che si svilupperà nel corso delle festività natalizie e per tutta la stagione invernale”.