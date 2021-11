È NATA CLAUDIA, FIGLIA E NIPOTE DI GIORNALISTI, CON LA POESIA DEL NATALE NEL DNA

Si chiama Claudia. Come l’indimenticabile nonna, scomparsa pochi mesi fa, lasciando idealmente un testimone emozionale, raccolto oggi da un capolavoro di 3,170 kg, un piccolo scrigno di vita con la voce forte e due mani così grandi da far intuire che sì, anche lei sarà alta come mamma Azzurra e come nonno Francesco Marcozzi, storico giornalista giuliese. E chissà che anche la piccola Claudia, non segua la tradizione giornalistica familiare, come mamma Azzurra, o che magari non voglia nutrire la vena poetica che ha portato papà Domenico, commerciante, ad inventare il presepe vivente di Giulianova. Non poteva che nascere a poche settimane dal Natale, Di certo, ha nel nome il segreto che faceva della nonna una portatrice di serenità e di gioia. Benvenuta piccola Claudia