DOMANI ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER IL DOTTOR MIMMO DE CAROLIS CHE VA IN PENSIONE

Lo abbiamo fatto giorni fa e con piacere, lo ribadiamo anche oggi, ultimo giorno di lavoro per il dottor Mimmo De Carolis (nella foto). Domani, infatti, termina la sua esperienza lavorativa per raggiunti limiti di età. In una nota, l'addetto stampa e portavoce della Questura di Teramo ringrazia gli organi di informazione ed anche noi ringraziamo lui, per esserci stato sempre accanto.