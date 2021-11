APERTI I NUOVI SPORTELLI DEL RUZZO IN PIAZZA GARIBALDI

Nuovi uffici clienti, più performanti e al passo con i tempi per andare incontro agli utenti con tutti i servizi che possano riguardarli, compreso il call center e l’ufficio recupero crediti. Spostamento per la sede degli uffici che riguardano il contatto con l’utenza da parte di Ruzzo reti, vicina alla sede centrale di via Dati, negli spazi dell’ex Unicredit in piazza Garibaldi a Teramo. Apertura ufficiale questa mattina, che è stata anche l’occasione per la Presidente Alessia Cognitti, di fare il punto sulla situazione economica dell’azienda che ha da poco chiuso il suo bilancio semestrale con costi ridotti per il personale e lo stesso per i servizi e che, solo nel 2021, ha recuperato circa 10 milioni di euro sulle morosità “nonostante la pesante situazione che abbiamo ereditato”, ha precisato la Presidente.

“E’ un’azienda sempre più sana, che ha fatto grossi investimenti sul territorio e con un servizio tecnico che ci ha consentito di non soffrire della carenza idrica, nonostante l’estate torrida – ha aggiunto Cognitti -. Da migliorare il servizio clienti, visto il nostro slogan ‘Ruzzo reti patrimonio di tutti’ e questi nuovi uffici sono il primo passo”.