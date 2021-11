CONCERTO SPETTACOLO PER I PRIMI CINQUE ANNI DEL DAMS A TERAMO

Cinquant'anni fa nasceva all'università di Bologna il primo corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS). Nel 2016 la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, riattivava il corso di laurea in DAMS. A cinque anni dalla sua riapertura, i docenti del DAMS di Teramo fanno il punto sul percorso intrapreso, lanciando idee per il futuro del corso. Dialogheranno con loro rappresentanti dei DAMS di Bologna e di Roma Tre. A conclusione si terrà un concerto spettacolo dedicato a Marcel Proust.

L’appuntamento è per mercoledì 1° dicembre a partire dalle ore 14.00 nella Sala delle lauree del polo “S. Spaventa”. Dopo i saluti del rettore Dino Mastrocola e del preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione Christian Corsi, interverranno: Paola Besutti musicologa, presidente DAMS dell’Università di Teramo, Stefano Traini semiologo, Raffaella Morselli storica dell'arte, Luciano D'Amico economista, Fabrizio Deriu storico del teatro, Francesca Vaccarelli linguista, Piero di Girolamo storico, Lucia Sciannella giurista, Carla Cuolo musicologa del DAMS di Bologna, Luca Aversano musicologo e coordinatore didattico del DAMS dell’Università Roma Tre.

A seguire, alle ore 16.00, nell'attigua Aula Magna si terrà il concerto-spettacolo Le chemins de l'amour: musiche e testi nel 150° anniversario della nascita di Marcel Proust con musiche di C. Debussy, G. Fauré, F. Poulenc, R. Hahn, E. Satie, e testi di M. Proust e P. Verlaine.

Sul palco Giorgia Cinciripi (soprano), Marco Di Domenico (flauto), Letizia Giannoccaro e Giacomo Bellini (voci recitanti), Piergiorgio Del Nunzio (pianoforte e direzione), Martina Menei (assistente alla regia).

Il concerto-spettacolo, organizzato in collaborazione con Accademia Acquaviva, si inserisce nel Workshop Nazionale per la valorizzazione della musica universitaria, promosso dall'Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica (ADUIM) e dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.