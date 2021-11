VIDEO / NUOVA SEDE PER IL CONSERVATORIO BRAGA: SI SPOSTA NELLA EX SEDE INPS, SUL CORSO

Dopo diversi traslochi, il conservatorio Braga ha trovato un'altra e più prestiogiosa sede: nella ex sede dell'Inps su corso San Giorgio. Un ritorno sofferto ma che sarà di buon auspicio in attesa di tornare in pianta stabile in piazza Verdi.

