NUOVISSIMO E MODERNO OSPEDALE A VAUGHAN (TORONTO) INTITOLATO ALLA FAMIGLIA CORTELLUCCI DI TERAMO

Un grande e nuovissimo ospedale di Toronto è stato intitolato alla famiglia Cortellucci originaria di Teramo e rappresentata in primis da Mario Cortellucci , imprenditore e filantropo. A rendere nota la notizia è il dottor Gabriele Manente:

"Sono molto contento e partecipe di questa bellissima notizia per il nostro territorio e per me in particolare, perchè ho condiviso con loro i luoghi dell'infanzia essendo, seppur in tempi diversi, miei vicini di casa.

Siamo nati ed abbiamo trascorso la nostra infanzia, io e i Cortellucci, in un bellissimo posto naturalistico sulle rive del fiume Vomano nel comune di Teramo, dove le nostre famiglie lavoravano nei campi ed allevavano animali.

Allora il fiume era più pulito e noi andavamo a pescare a mano sollevando le pietre oppure con dei cestini di vimini! L'avventura e il divertimento era reale e la lotta tra noi ed pesci era una lotta alla pari! Tanti i bagni d'estate cercando di imparare a nuotare nelle pause dal duro lavoro nei campi o a casa e poi la scuola elementare a Rapino, dopo km di cammino anche nei boschi in qualsiasi condizione metereologica...a salire più di un ora, a scendere 10 min! Eravamo i primi ad arrivare!

Pochi mezzi ma tanta tenacia e tanti valori ci hanno insegnato la nostra infanzia, quei luoghi e le nostre famiglie.

Mario Cortellucci e famiglia non hanno dimenticato tutto questo...hanno avuto un enorme successo negli affari ma non hanno dimenticato gli altri, la solidarietà.

In particolare per questo nuovissimo ospedale hanno donato 40 milioni di dollari e poi altre donazioni per altre iniziative filantropiche.

Complimenti e grazie in particolare a Mario Cortellucci, persona brava e capace, per tutto quello che ha fatto in Canada e per l'onore che ha dato all'Abruzzo ed a Teramo".