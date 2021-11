L'EUROPA CANCELLA IL NATALE, DA ADESSO SI DOVRA' PARLARE DI "FESTIVITA" PER NON OFFENDERE LE ALTRE RELIGIONI

Nuove linee guida per la comunicazione emanate dalla Commissione europea, da adesso in poi si dovrà preferire la formula 'periodo di festività' a quella di 'periodo natalizio'. "Il documento a cui si fa riferimento è un documento interno preparato a livello tecnico e che mira a sensibilizzare sull'essere inclusivi nella comunicazione", spiega un portavoce. "Come molte altre organizzazioni, prepariamo regolarmente guide di stile interne su diverse aree. Quelle linee guida sono raccomandazioni al personale per il proprio lavoro quotidiano", aggiunge. Quando si producono prodotti di comunicazione, è importante dare spazio alla diversità e alla ricchezza delle culture europee. Questo è l'obiettivo generale. Naturalmente, possiamo sempre discutere sugli esempi forniti. Potrebbero essercene di migliori. Ma l'obiettivo generale è la questione dell'importanza" della comunicazione inclusiva, ammette.

Pubblichiamo questa notizia a benificio di quanti, magari, si chiedano quali siano i temi che sta trattando la Commissione Europea...