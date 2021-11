VERSO IL FUTURO / AUMENTATE DEL 18% IN TRE MESI LE EMISSIONI DI GAS SERRA

L'Eurostat pubblica per la prima volta stime delle emissioni trimestrali di gas serra dell'Ue, inclusa una ripartizione delle emissioni per attività economica. Le stime coprono tutti i trimestri dal 2010 fino al secondo trimestre del 2021. E saranno pubblicate regolarmente ogni trimestre.

Dal rapporto del secondo trimestre del 2021, emerge che le emissioni di gas serra dell'Ue hanno totalizzato 867 milioni di tonnellate di Co2-equivalenti (Co2-eq), al di sotto dei livelli pre-pandemia per qualsiasi trimestre.

Il valore più basso di sempre è stato registrato nel secondo trimestre del 2020, durante l'epidemia di Covid-19. Le emissioni di gas serra nel secondo trimestre del 2021 sono aumentate del 18% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Ciò è in gran parte dovuto all'effetto della ripresa economica dopo il forte calo dell'attività nello stesso trimestre del 2020 a causa della crisi Covid-19.

Nel secondo trimestre del 2021 i settori economici responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra sono stati manifattura e costruzioni (34% del totale), fornitura di energia elettrica (19%), agricoltura (14%), servizi di trasporto (8%) e servizi diversi dai trasporti (8%).

Le famiglie hanno emesso 101 milioni di tonnellate di Co2-eq per il loro trasporto (12%) più 52 milioni di tonnellate di Co2-eq per il riscaldamento e altri scopi (6%). Le emissioni di gas serra nel secondo trimestre del 2021 sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in tutti i settori.

Le emissioni delle famiglie per riscaldamento sono aumentate del 42% e per i trasporti del 25%. Le emissioni per produzione e costruzione sono aumentate del 22%, i servizi di trasporto del 18%, la fornitura di energia elettrica del 17% ei servizi diversi dai trasporti del 13%. Le emissioni del settore agricolo sono rimaste pressoché invariate (+0,2%).

Nonostante l'effetto della ripresa economica tra il secondo trimestre del 2020 e il 2021, l'andamento a lungo termine delle emissioni di gas serra dell'Ue mostra una costante riduzione.