RUZZO / FIRMATO IL CONTRATTO, ARRIVANO I CONTATORI “INTELLIGENTI”

La Ruzzo Reti aggiunge un altro tassello al percorso di innovazione tecnologica intrapreso negli ultimi anni: ieri mattina, infatti, è stato firmato il contratto per la fornitura e l'installazione di circa 16500 contatori elettronici che andranno a sostituire quelli esistenti. Si tratta di un progetto pilota che partirà nel 2022 e che permetterà alla Ruzzo Reti di risparmiare tempo e costi di lettura, visto che i letturisti non saranno più costretti ad entrare nelle case dei cittadini per leggere i consumi. I primi comuni interessati alla sostituzione dei contatori saranno quelli di Castellalto, Notaresco, Sant'Egidio, Morro D'Oro, Nereto e Corropoli, ma l'intervento sarà esteso a tutto il territorio provinciale servito dalla Ruzzo Reti.

I nuovi misuratori digitali, o contatori intelligenti, saranno installati e collaudati dalla Barbagli Srl, società vincitrice della gara. “Siamo felici ed onorati - ha commentato Paolo Barbagli, amministratore unico della Barbagli Srl - di essere stati scelti dalla Ruzzo Reti per questo importante progetto e per poter accompagnare una realtà così importante in una fase decisiva di transizione verso la nuova ottica digitale. Infatti, l'appalto che ci siamo aggiudicati prevede la realizzazione chiavi in mano del nuovo sistema di acquisizione misure, dalla sostituzione dei contatori alla raccolta dei dati, fino all'integrazione con i sistemi già presenti in Azienda”.

La Presidente della Ruzzo Reti, Alessia Cognitti, esprime soddisfazione per l’importante risultato raggiunto dall’Azienda: “Tra gli obiettivi del nuovo Cda - ha sottolineato - c’è il ripristino dell’equità tra i cittadini che pagano l’acqua e quelli che non lo fanno. Con l’installazione dei contatori elettronici l’autolettura sarà automatica e finalmente ognuno pagherà per i reali consumi”.