ECCO I VINCITORI DEL PREMIO “ANNINO DI GIACINTO” CHE CELEBRA ANCHE I COMBATTENTI CONTRO LA PANDEMIA

Torna il Premio "Annino Di Giacinto", il riconoscimento che che ogni anno laurea la teramanità e chi si batte per difenderla, così come chi si impegna per la crescita della nostra città. Inventato da Marcello Schillaci, il premio è giunto alla sua dodicesima edizione e ha deciso di celebrare, in un anno così difficile, quanti si sono battuti contro l'orrendo virus, oltre alle persone che hanno portato alta la nostra bandiera. I vincitori: Per lo Sport: Normanno Di Gennaro

Per l’Impresa: Antonella Ballone

Per il Giornalismo: L’Araldo Abruzzese – "Salvatore Coccia”

Per il Volontariato: Associazione Nazionale Alpini – “Antonio Di Carlo”

Per le Istituzioni: Maurizio Brucchi (Responsabile Regionale Vaccinazioni)

Gianguido D’Alberto (Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci)

Magnifico Rettore Dino Mastrocola (UniTe)

Premio Speciale “Paolina D'Antonio”: Viviana Cori

la cerimonia di premiazione si terrà Giovedì 2 dicembre alle 17 nella sala polifunzionale della Peovincia.