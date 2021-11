IL TERAMO CALCIO ASSICURA IL PAGAMENTO A DIPENDENTI E FORNITORI

Mentre si attende di sapere se verrà dissequestrato il 60% delle quote del Teramo Calcio dopo l'inchiesta della Procura di Roma che aveva portato al fermo poi non convalidato dal Gip, di Mario e Davide Ciaccia, proprietari del Teramo Calcio, e che devono rispondere di truffa ai danni dello Stato e altre ipotesi di reato, la società biancorossa proprio in serata ha con una nota dichiarato che "in riferimento alle recenti vicende che hanno riguardato, seppure in via indiretta, la S.S. Teramo Calcio, si comunica che per la medesima non risulta in alcun modo pregiudicata la continuità della propria attività. In particolare, tutti gli impegni della società, inclusi i pagamenti a tesserati, dipendenti, collaboratori e fornitori, continueranno ad essere onorati con regolarità e puntualità".