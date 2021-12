L'8 DICEMBRE C'E' IL GIUBILEO DEI DONATORI DI SANGUE, FIDAS E FIBROSI CISTICA INSIEME

Quest'anno c'è un motivo in più per compiere un bel gesto di solidarietà in vista delle festività natalizie. Lo offre la Fidas Teramo che rinnova una consolidata collaborazione, avviata dall'indimenticato presidente Lino Di Patre, con i volontari che si occupano di fibrosi cistica.

Per offrire il proprio contributo è possibile acquistare delle sfere decorative natalizie ripiene di deliziosi cioccolatini. Un'idea regalo, per se stessi o per qualcuno a cui teniamo particolarmente, che unisce l'utile al dilettevole. Il ricavato delle sfere acquistate, infatti, sarà destinato in parte a finanziare la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, mentre un'altra parte sarà devoluta in borse di studio per i giovani pazienti del Centro regionale per la Fibrosi Cistica dell'ospedale di Atri e come sostegno alle famiglie dei malati.

Le confezioni regalo sono a disposizione dei donatori di sangue presso la segreteria della Fidas Teramo, nel Centro Trasfusionale dell'ospedale Mazzini, ma ci saranno anche altre opportunità per l'acquisto: domenica 5 dicembre presso la chiesa di Villa Ripa, alle 10.00 e alle 11.30, e domenica 12 dicembre presso la chiesa di Canzano, alle 9.00 e alle 11.00, a Ripattoni e Bellante Stazione, alle 11.00.

Per tutti gli iscritti alla Fidas Teramo la marcia di avvicinamento al Natale, inoltre, si arricchisce di un importante appuntamento. Mercoledì 8 dicembre si svolgerà, nella Basilica di San Gabriele dell'Addolorata, ad Isola del Gran Sasso, il Giubileo dei Donatori di Sangue, organizzato in occasione delle celebrazioni per il centenario della canonizzazione di San Gabriele. Sarà celebrata la tradizionale messa di Natale dedicata a tutti i donatori di sangue, alle loro famiglie. Ai donatori di Teramo si uniranno anche i donatori delle altre Fidas dell’Abruzzo. Chiunque voglia partecipare può contattare la segreteria della Fidas Teramo.