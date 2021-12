ADSU /BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI AFGHANI

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ha riaperto i termini per le domande di borse di studio a.a. 2021-2022 da assegnare esclusivamente a favore degli studenti provenienti dall’Afghanistan. L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ha riaperto i termini per le domande dia.a. 2021-2022 da assegnare esclusivamente a favore degli

La misura straordinaria, volta a garantire agli studenti afghani la possibilità di accesso al beneficio delle borse di studio in deroga alle scadenze previste, è stata ritenuta opportuna in considerazione della particolare situazione in cui si trovano le studentesse e gli studenti afghani .

L’ADSU di Teramo ha deciso di mettere in campo un’azione concreta attraverso specifiche procedure finalizzate ad agevolare gli studenti universitari afghani nel percorso di studi presso l’Università degli Studi di Teramo.



Il direttore dell’ADSU di Teramo Antonio Sorgi (nella foto) ha approvato oggi il provvedimento con il quale vengono riaperti i termini del bando di concorso per l’accesso alla borsa di studio per l’anno accademico 2021-2022.

Il termine per la presentazione delle domande online per la borsa di studio a.a. 2021-2022esclusivamente per i cittadini afghani provenienti dall’Afghanistan che si iscriveranno all’Università degli Studi di Teramo scade il prossimo 13 dicembre 2021.