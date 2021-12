TORTORETO PRESENTA I SUOI EVENTI NATALIZI

Nella seduta di Giunta di oggi, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Piccioni ha approvato il calendario delle manifestazioni previste per il Natale 2021. Dopo lo stop forzato del 2020, l’Assessorato al Turismo apre le festività con il ritorno della pista di pattinaggio vista mare in Largo Marconi. Divenuta ormai un appuntamento immancabile per grandi e piccini, la pista vanterà per la prima volta una dimensione di oltre 300 metri quadri: con una lunghezza di 31 metri ed una larghezza di 10, sarà una delle più grandi d’Abruzzo.

Torna anche il tradizionale concerto di Natale, che vedrà esibirsi i Neri Per Caso, che eseguiranno brani natalizi nel loro caratteristico stile. Il concerto si terrà il 18 Dicembre presso la sala congressi del Salinello Village, capace di ospitare fino a 300 persone nel pieno rispetto delle normative anti-covid e dotata diuna acustica eccellente. Altro atteso ritorno, quello del concerto di musica classica nella Chiesa di Sant’Agostino, che si terrà l’11 Dicembre e vedrà esibirsi il gruppo “I Sinfonici”.

Non mancano però nuovi appuntamenti, come “Apericena per la ricerca” organizzato con l’Associazione Insieme il 12 Dicembre, sempre presso la sala congressi del Salinello. Nell’occasione benefica a favore dell’AIRC, i partecipanti potranno ascoltare il gruppo “Jeriatrika” e, a seguire, il concerto di Antonio Sorgentone and his band.

L’11 Dicembre a Tortoreto Lido ed il 19 a Tortoreto Alto, ci saràpoi lo spettacolo di musica itinerante della Banda musicale dei Babbi Natale, che eseguirà i classici canti natalizi. Babbo Natale sarà presente, però, anche all’Istituto Comprensivo di Tortoreto per un evento espressamente dedicato agli alunni, previsto per il 16Dicembre, ed organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali. L’Assessorato al Commercioorganizzerà tre mercatini natalizi, fissati per il 5 Dicembre al Centro Storico, e per l’11 e 18 Dicembre sul Lungomare Sirena.

Il 9 Dicembre, presso l’Hotel Villa Elena, l’AIGA Teramo in collaborazione con l’Amministrazioneorganizzerà, inoltre, la tavola rotonda “Le concessioni balneari alla luce della recente adunanza plenaria del Consiglio di Stato: problematiche e prospettive”, di estremo interesse per tutto il comparto turistico.

Il 26 ed il 27 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00, L’Assessorato alle Politiche Giovanili organizzerà altresì l’esposizione,con relativa premiazione, delle opere dei partecipanti al concorso “Presepe 2.0 – Reinterpretare le tradizioni storiche riciclando”, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo a Tortoreto Lido. Grande entusiasmo si è registrato infatti per la prima edizione del concorso cui hanno partecipato 14 classi raggruppate in 9 squadre.

Il 6 Gennaio si chiuderanno, poi, gli intrattenimenti per bambini con un villaggio dell’Epifania in Largo Marconi mentre il giorno successivo ci sarà la presentazione del libro “Erato” del giovane scrittore Domenico Petrucci, presso l’Hotel Villa Elena.

Tra gli interventi finanziati con la delibera di Giunta, infine, si segnalano le luminarie natalizie, che coinvolgeranno Centro Storico, Lido e Frazioni, e un sostegno all’attività concertistica dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, affinchè la stessa potesse realizzare degli appuntamenti musicali proprio a Tortoreto.

<<Oltre alle azioni in campo sociale, a sostegno di chi si trova in particolare difficoltà, abbiamo voluto offrire un vario intrattenimento per le festività 2021, con l’augurio di allietare le festività a tutti i concittadini, turisti e visitatori>> ha dichiarato il SindacoDomenico Piccioni.

<<Nonostante il periodo particolare, non abbiamo rinunciato ad animare Tortoreto, creando occasioni di socialità per la nostra comunità, nel pieno rispetto delle normative vigenti>> ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed alla Cultura Giorgio Ripani.