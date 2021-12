STELLE AL MERITO DEL LAVORO / MATTARELLA PREMIA 6 TERAMANI

Nella mattinata di oggi, alle ore 11.00, presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, si è svolta la cerimonia di consegna da parte del Prefetto Angelo de Prisco delle decorazioni “Stella al merito del Lavoro” conferite dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro e per delle Politiche Sociali, a sei cittadini della provincia di Teramo.

Sono stati insigniti della decorazione i cittadini teramani: Orlando Mario (Richetti S.p.A), Pisetta Angelo (Pfizer Italia S.r.l.), Puglia Bruno (Baltour S.R.L. Teramo), Rocci Roberto (Teknoelettronica S.r.L. ), Consorte Marcello (TIM S.p.A) e Montauti Pierluigi (Banca Popolare di Bari S.p.A).

Il valore fondante del lavoro posto dalla Costituzione italiana alla base dell’ordinamento repubblicano ed il prezioso apporto fornito dai decorati alla collettività economica e sociale di riferimento sono stati evidenziati dagli interventi delle autorità intervenute. Hanno partecipato alla cerimonia il Sindaco di Teramo, i Sindaci dei Comuni di Nereto, Roseto degli Abruzzi e Torricella Sicura l’Assessore al bilancio di Montorio al Vomano, il Consigliere Cardinale in rappresentanza della Provincia di Teramo, l’Assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, il Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia Antonella Balloni, il Vescovo della Diocesi di Teramo Atri Lorenzo Leuzzi nonché i vertici delle forze dell’ordine; sono intervenuti inoltre il Console Provinciale della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro Annarita Puca e la dr.ssa Alfonsina Palmieri in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo.

Teramo,