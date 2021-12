BAINAIT / E' SERAFINO PULCINI L'OSPITE DI QUESTA SERA: «QUANDO MI RITROVAI PARLAMENTARE ... QUASI PER CASO»

L’ex parlamentare Serafino Pulcini, sarà ospite questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Pulcini parlerà dell’Italia di oggi, del suo periodo parlamentare e del nuovo “sentire” in questo periodo di pandemia, ricordando anche come si ritrovò “parlamentare per caso”. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116