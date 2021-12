FOTO / SARDINARA, LA STRADA DIMENTICATA DALLA PROVINCIA

Strada provinciale 19/f, una strada abbandonata dall'ente gestore, sembra che la provincia la disconosca, come se non debba gestire la viabilita' della stessa.

Da anni erano stanziate somme per il risanamento, ma l'ente gestore ha volturato sistematicamente gli importi su altri capitoli di spesa, forse destinati ad altre strade empaticamente in sinergia con figure apicali dell'ente. La Provincia ha sempre lamentato carenza di fondi, viceversa sono evidenti lunghe stese di asfalto su altre strade della provincia, per citarne una la s.p. 19/a e' stata ripassata anche 3 e 4 volte. Forse nell'abitato di Miano risiede qualcuno che rappresenta ad hoc i residenti? Fattoè che le famiglie dell'abitato di Sardinara e dintorni sono stufe di ascoltare vane promesse. Hanno diritto a viaggiare su fondi stradali senza sfasciare i propri mezzi per portare i figli a scuola ed andare al lavoro?