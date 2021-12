DOMANI AL GRAN SASSO PARTE "BUONA STRADA", LA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE

L’Aci di Teramo non farà mancare il suo supporto nell’ambito di “Buona Strada”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Anpas Abruzzo (Associazione nazionale Pubbliche assistenze) finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

Da qui la pubblica iniziativa in programma sabato 4 dicembre al centro commerciale Gran Sasso di Teramo dove, a partire dalle 10 e fino alle 18, la Polizia di Stato e l’Aci di Teramo faranno simulazioni e illustreranno le buone pratiche da tenere al volante.

Nel corso dell’iniziativa, gli agenti e il personale dedicato, illustreranno i pericoli e le soluzioni correttive e di contrasto a comportamento scorretti o imprudenti per la tutela e l’incolumità delle persone quali il consumo di alcol o l’uso improprio di cellulari al volante.

“Ringrazio il presidente regionale Anpas Stefano Di Stefano per aver coinvolto l’Aci in una iniziativa di sensibilizzazione che fa parte della mission e del Dna del nostro club - commenta il presidente Aci Teramo Carmine Cellinese - . Con questa campagna l’Anpas ha voluto mettere in luce come i conducenti, veicoli e ambiente circostante, costituiscano un sistema complesso di interazioni che spiegano come il verificarsi di un incidente si traduca nel fallimento di uno, o più, di questi componenti. Dunque la cause di un incidente vanno ricercate nei comportamenti di guida, nelle condizioni dei veicoli e nel conducente che spesso è la componente più fallace del sistema”.

Durante la giornata, alla quale sono invitati tutti, saranno distribuiti gadget e verranno impiegati attivatori emozionali come il tappeto interattivo per la simulazione della guida in stato di ebbrezza.