IL COMANDANTE REGIONALE ABRUZZO, GENERALE DI DIVISIONE GIANLUIGI D’ALFONSO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI TERAMO

Nella giornata di ieri, il Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, si è recato in visita ispettiva alla Caserma “Ten. Andrea Costantini”, sede del Comando Provinciale di Teramo.

Accolto dal Comandante Provinciale - Col. Gianfranco Lucignano – l’Alto Ufficiale (nel rispetto delle misure di prevenzione previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha incontrato una limitata rappresentanza di militari in servizio presso i Reparti alla sede alla quale ha rivolto un indirizzo di saluto ed il personale ringraziamento per la quotidiana azione svolta a tutela della legalità e delle Istituzioni in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria.

Successivamente, nella sala “briefing“ ha ascoltato una esaustiva relazione istituzionale con la quale gli sono state illustrate le principali attività svolte dai Reparti dipendenti a tutela della sicurezza economica e finanziaria del territorio.

Al termine della visita, il Comandante Regionale Abruzzo ha espresso parole di apprezzamento sia per il costante impegno profuso nell'azione di servizio sia per la gestione delle risorse umane in questo particolare periodo pandemico nonché per l’alta considerazione di cui la Guardia di Finanza teramana gode tra le varie Istituzioni e nella cittadinanza.