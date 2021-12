DOMANI SI CELEBRA SANTA BARBARA, PATRONA DEI VIGILI DEL FUOCO

Domani, sabato4 dicembre, nel Comando di via Diaz a Teramo, si terrà la celebrazione della ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei vigili del fuoco.

La giornata verrà celebrata in forma ridotta, nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione da COVID-19.

Alle 10:30 sarà deposta una corona di alloro presso il monumento nel piazzale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

A seguire, in collaborazione con l'associazione Grisù e la Direzione Provinciale di Poste Italiane, sarà resa disponibile un postazione per un annullo filatelico in occasione del 70° anniversario della proclamazione di Santa Barbara quale patrona dei Vigili del Fuoco.

Alle ore 11:00 sarà celebrata la messa presieduta dal Vescovo Lorenzo Leuzzi, che si terrà alla sola presenza del Prefetto e del Sindaco di Teramo.

Al termine della cerimonia religiosa il Comandante Massimo Barboni illustrerà l'attività svolta dal Comando Provinciale nell'anno appena trascorso e gli obiettivi fututi.

A causa delle restrizioni determinate dall'emergenza pandemica, non sarà possibile garantire la partecipazione della cittadinanza alla cerimonia.