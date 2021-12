CHE FINE HA FATTO IL CALENDARIO DELLE FARMACIE DI TURNO? DOVEVA ESSERE PRONTO ENTRO IL 15 OTTOBRE..

Non ancora consegnato ufficialmente, alle singole Farmacie della Provincia di Teramo, e alle Autorità, il Calendario dei Turni di servizio delle Guardie Farmaceutiche 2022, per tutte le Farmacie della Provincia di Teramo. Una pianificazione che dovrebbe gestire ed elaborare l’Ordine dei Farmacisti., ma fino ad oggi ancora nessuna notizia. Giova ricordare che, in base alla Legge adottata dalla Regione Abruzzo nel 1989, e ancora attualmente in vigore, il calendario delle guardie farmaceutiche dovrebbe essere approntato, ogni anno, dall’Ordine Provinciale territorialmente competente, entro il 15 Ottobre dell’anno antecedente.

Inutile sottolineare come tale data sia stata superata già abbondantemente e come, soprattutto, questo ritardo renda complicata anche la pianificazione organizzativa di tutte le singole farmacie