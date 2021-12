INIZIATI UFFICIALMENTE I LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE DELLA CONA

Ufficialmente iniziati i lavori di interramento della centrale elettrica Enel della Cona. Entro agosto 2022 tutto l’intervento, dovrebbe concludersi. I lavori sono stati finanziati con i fondi del Masterplan di D’Alfonso, che da Presidente della Regione Abruzzo, riuscì ad intercettare un sostanzioso finanziamento per l”opera tanto attesa dai residenti. E lo stesso ex Presidente, oggi senatore, è venuto a Teramo per questa giornata storica. Manca però ancora il parere del Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale sull’elettrodotto che Terna vuole far passare nella nuova centrale. D’Alfonso ha invitato a a Teramo il Presidente del Comitato VIA per cancellare l’intoppo.