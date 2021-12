TUA ANNULLA IL TRASFERIMENTO CONTESTATO DALLA CGIL, “ERA GIÀ PREVISTO, MA EVITIAMO STRUMENTALIZZAZIONI”

In merito alla nota della Cgil, si chiarisce che il provvedimento di trasferimento del dipendente per esigenze di servizio era stato già programmato in quanto le necessità lavorative dell’area metropolitana di Pescara richiedono un numero di risorse umane superiori a quelle delle altri sedi regionali nelle quali opera TUA.

Tenuto conto della tempistica di emissione dell’Ordine di Servizio in questione che potrebbe dare adito ad equivoci, il provvedimento di trasferimento verrà annullato.

UFFICIO STANPA TUA