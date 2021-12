PATTINI E ZUCCHERO FILATO, È INIZIATO ILNATALE TERAMANO

È iniziato il Natale Teramano. Si sono accese le prime "-Luci di Te" (non le luminarie, quelle ancora no, avranno un evento dedicato) ma intanto è stata inaugurata la pista di pattinaggio e sono arrivati dolciumi e zucchero filato in piazza Martiri.