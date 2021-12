ATTENZIONE. DA OGGI A TERAMO MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO, PENA MULTA DA 400 A 3000 EURO

A partire da oggi e fino alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, il Sindaco di Teramo Gianguido DìAlberto ha disposto l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Saranno dunque obbligatorie le mascherine, nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 nei giorni feriali e dalle ore 08:00 alle ore 02,00 del giorno successivo nei giorni festivi e prefestivi,nel centro storico della Città di Teramo, delimitato all'interno delle seguenti vie e piazze: piazza Garibaldi, viale Mazzini, Circonvallazione Spalato, Piazza caduti della Libertà, via Porta Reale e Circonvallazione Ragusa. I competenti organi di vigilanza effettueranno i relativi controlli; l’inosservanza dell’obbligo dell’uso delle mascherine comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00. La disposizione è stata assunta in considerazione delle disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) e visto lo stato attuale che registra un indice di diffusione dello stesso in aumento a livello regionale, nazionale e locale. Inoltre l’Ordinanza fa seguito alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1° dicembre scorso durante la quale il Prefetto di Teramo ha sensibilizzato i Sindaci della provincia a prestare particolare attenzione all’obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale anche all’aria aperta nelle zone soggette ad affollamento. Non va dimenticato che in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro storico cittadino, una intensa affluenza rispetto alla situazione di normalità.