DA OGGI OBBLIGO MASCHERINE ALL'APERTO A CHIETI, ORTONA E TERAMO

Crescono i contagi da coronavirus in

ABRUZZO e alcuni sindaci, con propria ordinanza, hanno imposto

l'obbligo della mascherina all'aperto. Obbligo che scatta oggi, 6

dicembre, a Chieti, Ortona (Ch) e a Teramo. A Chieti mascherine

all'aperto per le festività, fino al 31 dicembre prossimo, come ha

deciso il sindaco Diego Ferrara. Ci saranno controlli delle forze

dell'ordine.

"Una scelta dettata dalla necessità di tutelare la popolazione in un

momento di ripresa del virus e di garantire alle attività cittadine di

poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza - dichiarano in una nota

congiunta Ferrara e l'assessore comunale al Commercio, Manuel

Pantalone. L'ordinanza nasce da questo, confortata dal parere del

Comitato di ordine e sicurezza pubblica con cui abbiamo condiviso la

scelta, adottata anche in tantissime altre città italiane, specie in

vista delle nuove disposizioni governative che entreranno in vigore da

lunedì 6 dicembre. Non si tratta di una prescrizione, ma di una

tutela".

Mascherine all'aperto, fino alla fine dell'anno, anche nel centro

storico di Teramo, come stabilito dal primo cittadino Gianguido

D'Alberto. Nei giorni feriali la mascherina andrà indossata dalle 16

alle 24; nei festivi e pre-festivi dalle 8 alle 2 del giorno

successivo. L'area interessata dall'ordinanza è delimitata all'interno

delle seguenti vie e piazze: piazza Garibaldi, viale Mazzini,

Circonvallazione Spalato, Piazza caduti della Libertà, via Porta Reale

e Circonvallazione Ragusa.

L'inosservanza dell'obbligo dell'uso delle mascherine

comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da

400 a 3.000 euro. A determinare la decisione l'aumento dei casi di

Covid-19 registrati e che segue la riunione del Comitato per l'Ordine

e la Sicurezza Pubblica del primo dicembre.

"Stiamo registrando, in queste ultime settimane, purtroppo anche

sull'intero territorio provinciale, un aumento dei contagi che,

soltanto grazie ad una campagna vaccinale senza alcuna sosta, non si

ripercuote in maniera sostenuta sul numero dei ricoveri ospedalieri -

scrive D'Alberto sulla sua pagine Facebook -. Diventa fondamentale

così, proprio per continuare a preservare gli spazi di libertà che

abbiamo riconquistato, continuare a rispettare tutte le misure di

distanziamento e di prevenzione che adottiamo responsabilmente da

tempo".

E mascherine obbligatorie anche ad Ortona, come ha deciso il sindaco

Leo Castiglione. L'ordinanza resterà in vigore fino fino al 9 gennaio

2022. La violazione può costare una sanzione pecuniaria da 300 a 4mila

euro.