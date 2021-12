E' IN PROVINCIA DI TERAMO LA SPLENDIDA CASA NATALIZIA SUPER ILLUMINATA

Di case così illuminate, ne avevamo viste solo nei film americani, Anzi: c’era anche un fil, tempo fa, che raccontava della sfida tra due famiglie e del tentativo di illuminare una casa così tanto, che la si potesse vedere dallo spazio. Qui, invece, non siamo in America, ma a Roseto, anzi: a Voltarrosto. E’ qui che, qualche anno fa si è accesa (mai termine fu più appropriato) la passione della famiglia D’Eugenio. con il capofamiglia, Enzo, che ha piantato il seme di quella che sarebbe diventata una vera e propria tradizione di famiglia. Le luci aumentano sempre di più, anno dopo anno, e come un’edera luminosa si aggrappano alle mura, al tetto, ovunque ci sia uno spazio possibile, quello spazio diventa luminosa celebrazione della festa più attesa dell’anno. Intanto la famiglia cresce, e tutti collaborano, per poi ritrovarsi a celebrare letteralmente l’accensione, con la giovane Elisabetta che diventa “Mamma Natale” e insieme all’immancabile Babbo donano caramelle a tutti i bambini. Sempre più luci e sempre più complimenti, per questa bella famiglia di Voltarrosto, che, con non poca fatica, inizia da settembre a lavorare al progetto di quello che è con ogni probabilità il Natale più luminoso d’Abruzzo. Ma ogni fatica, dicono, scompare quando vedi il sorriso della gente ed i bambini che rimangono a bocca aperta.