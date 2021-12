TEATRO ROMANO, INIZIATE LE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ABBATTIMENTO DEI PALAZZI ADAMOLI E SALVONI

Dallo scorso 1° Dicembre, si è insediata nel cantiere la ditta che si è aggiudicata l’appalto per i lavori di abbattimento dei palazzi Adamoli e Salvoni, intervento che segna la prima fase del progetto di riqualificazione funzionale del Teatro Romano. Sono in corso, in questi giorni, i lavori di svuotamento degli immobili, al termine dei quali comincerà l’abbattimento degli stessi.

Nella seconda metà di dicembre si svolgerà un momento di partecipazione pubblica - nel quale saranno coinvolte istituzioni e associazioni - per illustrare le fasi realizzative dell’intervento atteso da decenni che cambierà il volto e la storia culturale, economica e sociale non solo della città, ma dell’intera provincia e della stessa regione.

Nelle foto allegate, il sopralluogo del Sindaco di stamane, col quale Gianguido D’Alberto ha verificato l’andamento dei questa prima fase dei lavori.