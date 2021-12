VIDEO / IL CALENDARIO DELLA TERAMO AMBIENTE SI FA INTERNAZIONALE

E’ pronto il nuovo calendario della raccolta rifiuti della Teramo Ambiente, in distribuzione da oggi presso la casetta di Natale in piazza Martiri della Libertà ma anche agli sportelli di piazza Garibaldi. La versione di quest’anno - prevista anche per le utenze non domestiche - è realizzata sulle immagini di Gianluca Pisciaroli e con il contributo di Matteo Quintiliani.

