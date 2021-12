VIDEO / UN PROGRAMMA DI NATALE A ROSETO CHE COINVOLGE L'INTERO TERRITORIO

Luci ed eventi di Natale, quest'anno coinvolgeranno l'intero territorio comunale, anche le frazioni. Concerti nelle chiese, allestimenti, un tour di Babbo Natale in auto per raccogliere le letterine dei bambini e i personaggi di Frozen arricchiscono un calendario ricco, presentato questa mattina dall'amministrazione comunale. Per il prossimo anno una casa di Babbo Natale in collaborazione con Castel Castagna.

