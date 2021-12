MUSICA TROPPO ALTA IN UN BAR, UN INTERO QUARTIERE DI CAMPLI PROTESTA. CHI CONTROLLA?

Mettete un bar che sfora puntualmente la chiusura con il dj set che non ne vuole sapere di spegnere la musica. Le 2, le 3, le 4 di notte. Estate e inverno. E con tre serate da movida già in programma in vista del Natale.

Mettete poi tutte le abitazioni attorno e davanti il bar. E metteteci i residenti del quartiere, ostaggio della mancanza di rispetto delle norme ordinarie (orari di chiusura del locale e musica off dopo una certa ora, per esempio) e costretti ad invocare aiuto.

Ci hanno provato con le Istituzioni locali e le forze dell'ordine. In un caso, la lamentela è diventata una segnalazione scritta. Qualche controllo c'è stato, una multa qualche mese fa anche. Poi?

Il tempo passa, le serate musicali restano. Il dj set sopratutto. Ma nulla cambia. I residenti ora chiedono aiuto alla stampa. Perchè non ne possono più di dover rinunciare a dormire, il sabato notte in primis.

Che dobbiamo fare? Se lo chiedono i residenti che, prendono carta e penna, e scrivono agli organi d'informazione, perchè qualcuno intervenga. Nulla di personale, dicono, contro i giovani e dinamici titolari del bar Gran Caffè Lilla 3 di via Carrese a Campli.

“Chi dice che i residenti siano loro ostili e non li vogliano far lavorare, dice il falso”, scrivono alla redazione.

I residenti del quartiere vorrebbero solo che le regole venissero rispettate...e fatte rispettare.

Vorrebbero che la movida interna ed esterna al locale non si trasformasse in schiamazzi e notti insonni.

Vorrebbero che a Campli i diritti di chi lavora si conciliassero col diritto, di tutti, a riposare dall'1 di notte in poi.

E' possibile?