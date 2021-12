FOTO-VIDEO / IL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA TORNA NEL SUO ATENEO E SUL TERAMO CALCIO: «DECIDEREMO IN TEMPI BREVI»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ospite dell'Unite per un convegno dal titolo "Dov’e’ la vittoria?", ha portato in ateneo la coppa vinta dalla nazionale italiana nell’ultimo campionato europeo, disputato la scorsa estate: "E' una grande gioia per me - ha affermato il numero uno della Federcalcio - tornare in questa università”. Poi, interpellato sul tema cessione quote societarie della Teramo Calcio, Gravina ha aggiunto: "Appena avremo tutta la documentazione, la commissione si riunirà per decidere. Tutto, comunque, si svolgerà in tempi brevi".

