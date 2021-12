Domani a Bellante la presentazione del libro “La Fabian Society e la pandemia”

L'Ass.ne culturale Nuove Sintesi invita alla presentazione del libro "LA FABIAN SOCIETY E LA PANDEMIA" edito Arianna Editrice.

Sabato 11 dicembre alle 17,30 inpiazza Arengo a Bellante.

Interviene:

- Davide Rossi (autore del libro).

Introduce:

- Barbara Matani (Insegnante).

Breve introduzione al libro:

"Questo libro ci svela come la realtà che stiamo vivendo è vicinissima, quasi coincidente, a quella progettata dai fondatori della Fabian Society.

Davide Rossi ci illustra il pensiero politico della Fabian Society mostrandoci quali sono gli attuali uomini e donne di potere che ne fanno parte. Ci indica per nome e ci mostra le azioni di quei politici italiani legati alla tradizione fabiana che stanno sconvolgendo le nostre vite.

Da Prodi e d'Alema a Draghi e Speranza: perché sono intoccabili?

Da che mondo politico viene Roberto Speranza? È veramente l’uomo sbagliato al posto sbagliato, come qualcuno vuole far credere, o è stato insediato per fare proprio quello che ha fatto e sta facendo? E ancora, qual è il compito di Draghi come presidente del consiglio?"