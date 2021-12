SCUOLA/ FONDAZIONE AGNELLI, CI SONO TRE LICEI SCIENTIFICI ABRUZZESI SUL PODIO, ECCO QUALI

Tre licei scientifici sul podio della classifica abruzzese elaborata dalla Fondazione Agnelli: al primo posto il "Bafile" dell'Aquila, al secondo l'"Illuminati di Atri e al terzo il "Masci" di Chieti. L'indagine della fondazione, istituto di studi sociali indipendente, si basa sui risultati conseguiti dai diplomati iscritti agli anni accademici 2016/17, 2017/18, 2018/19 in ordine al numero di crediti formativi ottenuti rispetto al totale e alla media voti conseguita. Oltre ai tre istituti sul podio - che sono anche in testa

alla classifica delle rispettive province, cioè L'Aquila, Teramo e Chieti - in prima posizione per la provincia di Pescara c'è il

liceo classico "D'Annunzio", che è in settima posizione a livello regionale. Nella top ten abruzzese, secondo la classifica complessiva riportata sul sito web dell'Illuminati di Atri, ci sono anche il "Saffo" di Roseto degli Abruzzi, in quarta posizione, il "Mattioli" di Vasto, in quinta, il "Galilei" di Lanciano, al sesto posto, l'"Einstein" di Teramo, all'ottavo, il "Volta" di Francavilla al Mare e il "Curie" di Giulianova, rispettivamente al nono e al decimo posto. Se alle prime dieci posizioni ci sono solo licei scientifici e classici, il primo liceo delle scienze umane a comparire in classifica è il "Peano" di Nereto, al 22esimo posto, mentre il primo linguistico è il "Croce" di Avezzano, in trentesima posizione.