SETTANTAQUATTROMILA LED... E S'ACCENDE IL NATALE MAGICO DI UNA FAMIGLIA DEL TERAMANO

Illumina la notte di Pagliare di Morro d’Oro, la casa di una famiglia che, da due anni, ha deciso di rendere il luminoso Natale, ancora più luminoso. Papà Roberto, con l’insostituibile aiuto dei figli Fabio e Alessandro, ha infatti trasformato la bella abitazione di famiglia in un trionfo di luce e di gioia. Sono oltre 74mila le luci a led che, con pazienza e calcolo meticoloso, i tre uomini di famiglia sistemano nelle settimane che precedono il momento emozionante dell’accensione. E che accensione! La casa è diventata in soli due anni il punto di riferimento delle festività, una sorta di simbolo caldamente accogliente dell’arrivo del Natale. E perché i bambini si sentissero ancora più coinvolti, è stata anche allestita la casa di Babbo Natale nella quale si potrà avere la possibilità di far scrivere ed imbucare la letterina dei bambini destinata al rosso vestito barbuto viaggiatore della notte magica, una lettera che di certo poi favorirà la consegna dei doni.