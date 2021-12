VIDEO / C'E' CARENZA DI CAMERIERI E GEOMETRI...ECCO PERCHE'...TUTTA COLPA DEI GENITORI CHE PREFERISCONO I LICEI AGLI ISTITUTI TECNICI?

C’è carenza di camerieri e di geometri. Il mondo del lavoro interroga le scuole professionali ma la risposta non c’è perchè i genitori e i ragazzi, dopo la terza media, preferiscono iscriverli ai licei. Ed in questi giorni è facile leggere la ricerca di personale sui canali specifici e sui social anche in vista delle feste di Natale.

